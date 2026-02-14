Enflasyon muhasebesi sermayeye yaradı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) yeni Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara’da ekonomi gazetecileri ile bir araya geldi. Yıldız, ekonomi politikalarına, vergi sistemine ve mali müşavirlik mesleğinin sorunlarına değindi.

Kapsamlı vergi reformu çağrısı yapan Yıldız, kayıt dışılığın azaltılması ve adil vergilendirme için yeni düzenleme gerektiğini söyledi. Yıldız, vergi reformuna ilişkin taleplerini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunduklarını belirterek yapılacak çalışmayı da destekleyeceklerini söyledi. Vergi sisteminin sadeleştirilmesi yönünde çalışma yapılmasında, büyük fayda olacağını anlatan Yıldız, öte yandan vergi reformu konseyi oluşturulması taleplerini ilettiklerini de kaydetti.

2025 yılında uygulanan enflasyon düzeltmesinin Kurumlar Vergisi gelirinde 300 milyar liralık bir kayba yol açtığını kaydeden Yıldız, “Türkiye enflasyon muhasebesinin sadece parasal olmayan aktif ve pasif kalemleri esas alıyor. Sadece bilanço üzerinde parasal olmayan aktif ve pasif kalemler esas alınıyor. Halbuki öyle olunca sermayesi güçlü olan yani pasif güçlü olan işletmeler bu işten avantajlı çıktığı, hatta kazanç elde ettiler. Krediyle çalışan hem borçlu hem de ödeme kapasitesi düşük şirketlere ekstra vergiler çıktı. Bu durum Hazine 300 milyar civarında vergi kaybına sebep oldu. Zaten geçen sene bütçe gelirlerine bakıldığında Kurumlar Vergisi’nin ne kadar düşük olduğunu diğerlerine göre gördük” diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİ HAZIR DEĞİL

Öte yandan deprem bölgesinde mücbir sebebin sona ermesine değinen Yıldız, küçük esnafın hala konteynerde olduğunu ve mücbir sebep halinin devam ettiğini kaydederek “Deprem bölgesinde fiziki eksiklikler var. Bu nedenle 2025 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesine ilişkin düzenleme yapılmalı. 'Zaman tanıyın, yetiştiremiyorlar, sıkıntıları var' diye resmi talepte bulunduk, Gelir İdaresi Başkanı da talebimizi aldı, değerlendireceklerini söylediler. Tamamen kaldıramıyorsak da süreyi marta kadar uzatalım dedik. Bölgedeki meslektaşlarımızın ve küçük esnafımızın kolaylığa ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.