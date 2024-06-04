Enflasyon rakamları açıklandı, emekliler zam istiyor: Emekliyi sıtmaya razı edemezsiniz

Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla beraber memur ve emeklilerin toplu sözleşme zammında alacakları 5 aylık fark 22,72 oldu. Tüm Emekliler Sendikası Başkanı Ergen, “Mücadelemizi daha geniş alanlara yayacağız” dedi.

Ekonomi Servisi

İktidarın ekonomi politikalarıyla beraber günde güne kriz derinleşirken toplumun her kesiminin merakla beklediği mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belirlendi.

Bununla beraber 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 22,72 olarak hesaplanırken; Ocak ayında yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, şubatta yüzde 4,53'e, mart ayında ise yüzde 3,16 oldu. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18’e mayıs ayında ise yüzde 3,37’ye çıktı. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk 6 ayına dair veriler netleşecek ve maaş zam oranı da belli olacak. Toplu sözleşme gereği memur ve emeklileri yüzde 10 artış ile enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış alacaklar. İşçi emeklileri ise dönemlik oluşan enflasyonun tamamını fark olarak alıyorlar. Bu durumda işçi emeklilerinin 5 aylık alacakları fark yüzde 22,72 olacak.

Sefalet ücretlerine mahkûm edilen ve 10 bin lira ile açlık, yoksulluk sınırının dahi altında aylıklara mahkûm edilen emekliler ise belirlenen rakamlara tepkili.

İKTİDARIN RAKAMLARI ŞAŞIRTMADI

Emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarını değerlendiren Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine şaşırmadığını ifade ederek “İktidar önceden sınırlarını çizdiği enflasyon hesabına uyumlu mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan enflasyonun yaşadığımız, bir bakıma hissettiğimiz enflasyonla hiçbir ilgisi yoktur” dedi.

Ergen, “İktidar temmuz ayında maaş ve ücretlere yapacağı artışı en azda tutmak için deşifre olmuş bir oyunu tekrar sergiliyor. Yani Şimşek'le al gülüm ver gülüm oynuyorlar. Oysa 25 Mayıs'ta Türkiye'de 8 kentte eş zamanlı mitingler yaparak, 26 Mayıs'ta da Ankara'da yapılan mitinge katılarak emekliler olarak beklentilerimizi açıkladık. Görünen o ki; İktidar gözlerini kapatmayı, kulaklarını tıklamayı yeğliyor” diye konuştu.

SEÇİM OLMAMASINA GÜVENMESİNLER

Ergen sözlerine şöyle devam etti: “İktidarı uyarıyoruz. Derhal kısa vadede her emekliye temmuz artışı da hesaplandığında acilen minimum 15 bin lira olmak üzere seyyanen artış yapılmalıdır. Ayrıca maaşlar da enflasyon oranında artırılmalıdır. Memurlara ve emeklilere yüzde 5,5 civarında eksik artışı ağızlarına dahi almamalıdırlar. Öyle 4 yıl seçim yok diye bizleri sıtmaya razı edemezler. Şu an bir açıklama yapmıyorlar ama muhtemelen maaş artışlarını kök maaş üzerinden yapacaklar. Bu milyonlarca emeklinin temmuzda sıfır zam alması demektir. Bu durumu kabul etmeyiz. Kesinlikle emekliler olarak daha kapsamlı demokratik direnme haklarımızı kullanacağız. En geniş kesimlerle birlikte ortaklaşarak demokratik tepkilerimizi alanlara taşıyacağız. Kalan 4 yılı bu anlayışla götüremezler. Eninde sonunda erken seçime zorlanacaklarını bilmelidirler. Demokrasi sadece seçimden seçime sandık değil, sandık rüşveti hiç değildir. Demokrasi bir yaşam biçimidir. O da insanca yaşam demektir. O nedenledir ki; emeklinin, emekçilerin hele hele asgari ücretlilerin göğsüne çökerek iktidarlarını sürdürmeleri mümkün değildir. Açıklamaları dikkatle izliyoruz. Görünen o ki yaz sıcak geçecektir.”