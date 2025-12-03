Enflasyon raporu: Asgari ücretliyi ve emekliyi bekleyen tehlike

TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım 2025 sonuçlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık yüzde 31,07, aylık yüzde 0,87 arttı. TÜFE’deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,91 olarak gerçekleşti. TÜİK’e göre Kasım 2025’te enflasyon oranı bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 29,74 olarak gerçekleşti.

Kasım 2025 itibarıyla yıllık enflasyonun en yüksek görüldüğü harcama grubu yüzde 66,17 ile eğitim oldu. Aylık en yüksek artışın görüldüğü harcama grubu ise yüzde 3,33 ile eğlence ve kültürde gerçekleşti. En yüksek artışın görüldüğü ikinci grup ise yüzde 2,42 ile alkollü içecekler ve tütünde oldu.

KAYIP BÜYÜYOR

Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR), enflasyon nedeniyle asgari ücretlinin kaybını paylaştı. Rapora göre yılın 11'inci ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 574 TL oldu.

Rapora göre gelir düzeyi ve harcama kalıplarının farklı olması nedeniyle toplumsal sınıf ve kesimler enflasyon sonucu ortaya çıkan pahalılığı çok farklı hissediyor. TÜİK verilerine göre en düşük yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3'ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4 olmuştu. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1'ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8’de kalmıştı. Raporda "Böylece dar gelirli grupların gıda dışı harcamalar için geliri daha sınırlı kalırken yüksek gelir gruplarında bu miktar oldukça fazladır. Bu durum pahalılığın farklı toplumsal kesimlerde farklı hissedilmesine yol açmaktadır. Dar gelirlilerin harcanabilir gelirlerinin sınırlı olması nedeniyle daha yoğun bir geçim sıkıntısı çekmektedir. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor."

DÜŞÜK ZAM TEHLİKESİ

Raporda, "TÜİK, işçilerin, memurların ve emeklilerin ekmeğiyle oynamaya devam ediyor. Aylık enflasyon yüzde 0,87 açıklandı. Ücret zamları döneminde işçiler, emekliler ve memurlar daha düşük zam alacak" denildi.