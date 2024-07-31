Enflasyon sahtekarı bile vurdu

Sosyal medyada bazı hesaplardan, Türkiye’deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait sahte diploma satışı yapılıyor. Sahte diploma satışı yapan dolandırıcılar, lisans diploması için 25 bin lira talep ediyor. Sahte diplomalara bile son 1 yılda yüzde 150’yi bulan zamlar yapıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesaplarından reklamı ve satışı yapılan sahte diplomalara son 1 yılda yüzde 150’yi bulan zamlar yapıldığı ortaya çıktı.

Sahte diploma basan bir şirket eski olduğunu belirterek fiyat listesi yayınladı.

En son 2023 yılına dair yayınlanan fiyat listesinde, lisans diplomasının 10 bin lira, yüksek lisans diplomasının 12 bin lira, lise diplomasının 6 bin lira, ön lisans diplomasının 8 bin lira ve ilköğretim diplomasının 4 bin lira olarak yer aldığı görüldü.

Müşteri şeklinde konuşularak ulaşılan sayfa ise lisans diplomasının yeni ücretinin yüzde 150 zamlı olarak 25 bin lira olduğunu aktardı.

Bazı sayfalarda fakültelere göre ücretler belirlendi.