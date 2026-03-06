Enflasyon tahminleri değişti: Savaşın faturası halka mı çıkacak?

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından petrol fiyatları 85 dolara çıkarken bu gelişme olağandışı bir risk olarak da piyasaların önüne geldi.

Merkez Bankası, geçen ay açıkladığı bu yılın ilk enflasyon raporunda 2026 yıl sonu TÜFE tahmin bandını yüzde 15-yüzde 21 olarak belirlemişti. TCMB, “2026’da zayıf seyretmesini beklediği” petrol fiyatlarının dezenflasyon sürecine katkı sunacağını öngörmüştü. Ancak son yaşanan gelişmeler Merkez Bankası’nın tahmininin gerçekçi olmadığını ortaya koydu.

JP MORGAN GERİ ÇEKTİ

Son yaşanan gelişmeler üzerine finans kuruluşlarından güncel enflasyon beklentileri gelmeye başladı.

JP Morgan, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin ardından 12 Mart’ta TCMB’den faiz indirimi beklentisini geri çekti.

ABD’li banka, yıl sonunda politika faizinin %31 ve yıllık TÜFE’nin %25 olabileceği öngörüsünde bulundu.

YÜZDE 25'TE YOĞUNLAŞTI

Bu hafta şubat enflasyonu ve jeopolitik gelişmelerin ardından rapor yayımlayan finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminleri ise şöyle:

-İş Yatırım: %25,50

-Alnus Yatırım: %25,29

-Garanti BBVA Yatırım: %25,00

-Akbank: %25,00

-BBVA Research: %25,00

-OYAK Yatırım: %24,80

-Kuveyt Türk Yatırım: %24,10

-Şekerbank: %23,50

NE KADAR ETKİLEYECEK?

Gedik Yatırım tarafından paylaşılan analizde ise petrol fiyatlarındaki artışların bugünkü seviyelerde dengelenmesi halinde, mart enflasyonuna %0,3 puanlık katkısının olabileceği aktarıldı.

Analizde “Petrol fiyatlarında %10’luk artışın, enflasyona 6-12 aylık bir vadede dolaylı etkilerle birlikte yaklaşık 1,0-1,5 puanlık yukarı yönlü katkı yapabileceğini tahmin ediyoruz” görüşü aktarıldı.