Enflasyon verileri bugün açıklanacak: Vergi, harç ve cezalara yeni zamlar yolda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da düzenlenecek toplantıyla açıklayacak.

Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyonun Ekim'de yüzde 2.69 artacağını tahmin ediyor. Ankete göre; eylül ayında yüzde 33.29 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.05'e düşmesi de beklentiler arasında.

VERGİ, HARÇ VE CEZA ZAMLARI NETLEŞECEK

Öte yandan bugün enflasyon verileriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.

Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeniden Değerleme Oranı'nı artırma veya düşürme yetkisi ise AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’da bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı ise yüzde 22 -24 aralığında bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; Yeniden Değerleme Oranı yüzde 23 olarak belirlenirse tahmini yeni ücretler şöyle olacak:

•Yemek kartı ücreti: 240 TL'den 295 TL'ye

•IMEI kayıt ücreti: 45 bin 614 TL'den 56 bin TL'ye

•Yurtdışı çıkış harcı: 1.000 TL'den 1.230 TL'ye

•A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL'den 2 bin 316 TL'ye

•B sınıfı ehliyet harcı: 5 bin 678 TL'den 6 bin 984 TL'ye

•3 yıllık pasaport harcı: 8 bin TL'den 9 bin 840 TL'ye

•10 yıllık pasaport harcı: 11 bin 274 TL'denn 13 bin 867 TL'ye yükselecek.