Enflasyon verileri öncesi dolar/TL'de son durum

Bugün düşüş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan dolar/TL, enflasyon verileri öncesi şu sıralarda bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 32,4550 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,5480 liradan, euro 34,9650 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,5460 liradan alınan dolar, 32,5480 liradan satılıyor. 34,9630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9650 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,9180 lira, euronun satış fiyatı ise 35,0120 lira olmuştu.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamalarıyla S&P 500 ve Nasdaq endeksi dün kapanış rekoru kırarken, bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve yurt içinde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artacağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, haziran ayı yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

10.55 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

14.00 Türkiye, haziran ayı TCMB PPK toplantı özeti

15.15 ABD, haziran ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, mayıs ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, haziran ayı ISM hizmet sektörü PMI

17.15 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları