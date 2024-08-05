Enflasyon verileri öncesi dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,3 artışla 33,2052'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 33,2840 seviyesinden işlem görüyor. Euro 36,3410 liradan haftaya başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,2830 liradan, euro 36,3410 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 33,2810 liradan, euro ise 36,3390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3410 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 33,1940 lira, euronun satış fiyatı ise 36,2200 lira olmuştu.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, temmuz ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

10.55 Almanya, temmuz ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 Avro Bölgesi, Ağustos Sentix yatırımcı güven endeksi

11.30 İngiltere, temmuz ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

16.45 ABD, temmuz ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, temmuz ISM Hizmet Sektörü PMI