Enflasyon verileri sonrası dolar ve euroda son durum

Bugün düşüş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan dolar/TL, piyasa açılışında 32,4550 lira seviyesinden yükselişe geçti. Dolar/TL saat 10.24 sıralarında 32,5551 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklaıdğı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından döviz piyasasında yukarı yönlü hareketlilik yaşandı.

İstanbul serbest piyasada 32,5480 liradan güne başlayan dolar, saat 10.24 sıralarında 32,5551 seviyesinde işlem görüyor.

Euro ise 34,9650 liradan güne başlamasının ardından enflasyon verilerinin etkisiyle 35,0249 seviyesinde bulunuyor.

Dün doların satış fiyatı 32,9180 lira, euronun satış fiyatı ise 35,0120 lira olmuştu.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64 artarken, yıllık bazda yüzde 71,6'ya geriledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107'nın direnç, 105 ve 104 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.