Enflasyon verileri sonrası dolar ve euroda son durum

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri sonrası döviz kurlarında yatay hareketlilik sürüyor.

İstanbul serbest piyasada bugün 33,9450 liradan başlayan dolar, enflasyon verileri sonrası saat 10.15'te 33,9307 liradan işlem görüyor.

Euro ise piyasa açılışında 37,5400 liradan güne başlamasının ardından aynı dakikalarda 37,5485 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar, serbest piyasada 33,9430 liradan, euro ise. 37,5380 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 33,9380 lira, euronun satış fiyatı ise 37,6090 lira olmuştu.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2.494 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 77,1 dolardan işlem görüyor.

Dolar/yen paritesi ise dört günlük yükseliş serisinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 146,5 seviyesinde bulunuyor.

AĞUSTOS ENFLASYONU BELLİ OLDU

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıkladı. Buna göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı. Yıllık artış ise yüzde 51,97 oldu. TÜFE on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyordu.

Ekonomistlerin ağustos enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun, yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyordu.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haziran ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat sanayi PMI