Enflasyon verisinde erteleme: Açıklama 5 Haziran’da

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini 5 Haziran'da açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanma tarihinde değişiklik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bayram tatili nedeniyle veri toplama sürecinin ardından elde edilen verilerin değerlendirilmesine bu hafta başlandı.

Bu nedenle, TÜİK'in mayıs ayı enflasyon rakamlarını 3 Haziran yerine 5 Haziran Cuma günü açıklayacağı bildirildi.

Böylece mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ve yıllık enflasyon oranı 5 Haziran'da açıklanmış olacak.