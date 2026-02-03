Enflasyon yine hedefi aştı: “Bedeli vatandaşa, sefası yandaşa”

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2026 Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda ise yüzde 30,65 olarak gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artış, bir önceki aya ve 2025 Aralık ayına göre yüzde 4,84 olurken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,65, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 33,98 olarak hesaplandı.

Açıklanan verilerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Karabat, “Enflasyonun bedelini vatandaş ödüyor, sefasını yandaşlar sürüyor” ifadelerini kullanarak, iktidarın enflasyonla mücadelede başarısız olduğunu savundu.

"GERÇEK BİR ENFLASYON PROGRAMI YOK"

Yaklaşık 2,5 yıldır yüksek faiz politikası uygulandığını hatırlatan Karabat, buna rağmen aylık enflasyonun hâlâ yüzde 4-5 bandında seyrettiğine dikkat çekerek, “Bu tablo, ortada gerçek bir enflasyon programı olmadığını gösteriyor” dedi.

Karabat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ENFLASYONUN BEDELİNİ VATANDAŞ ÖDÜYOR, SEFASINI YANDAŞLAR SÜRÜYOR!

1) AKP, enflasyonla mücadelede başarısız! 2 buçuk yıldır yüksek faiz politikası uygulanıyor; ama aylık enflasyon hala %4-5 civarında gelebiliyor. Bu, ortada gerçek bir enflasyon programı olmadığını gösteriyor.

2) Enflasyonla mücadele sadece faizle olmaz. Kamuda gerçek tasarruf yok, harcamalar kısılmıyor, kamu ihale sistemi rant üretmeye devam ediyor. Yük yine vatandaşın sırtına yükleniyor.

3) Yandaş sermaye düzeni sürerken, üretime dayalı bir ekonomi modeli kurulmuyor. İthalata ve tüketime dayalı yapı korunuyor, sanayi ve tarım stratejik öncelik olmaktan çıkarılmış durumda.

4) Sorunların kaynağına dokunulmuyor ama çözüm diye kredi kartı limitlerini kısmak gündeme getiriliyor. Yani enflasyonun bedeli yine vatandaşa, çalışana, orta sınıfa ödetilmek isteniyor.

5) Bu yaklaşım, ekonomik yönetimin iflas ettiğinin açık itirafıdır. Enflasyonu yapısal reformlarla değil, vatandaşın harcamasını zorla kısarak kontrol etmeye çalışmak, sosyal refahı daha da çökertir.

6) Gerçek çözüm; şeffaf kamu maliyesi, rant düzeninin bitirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sanayi politikası, tarım reformu ve gelir adaleti. Aksi halde faiz artar, limit düşer, enflasyon düşmez."