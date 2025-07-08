Enflasyona karşı çay 1 TL

TÜİK’in açıkladığı yüzde 35 enflasyon oranına karşılık emekli maaşlarına yalnızca yüzde 16 zam yapılmasının ardından, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye işletmesi olan Ferahlı Büfe’de bir bardak çayı sadece 1 TL’den satışa sundu.

Daha önce Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü uygulamasıyla öğrencilere 10 TL karşılığında öğle yemeği sunan, Halk Mark- ET ile temel gıda maddelerini uygun fiyata yurttaşlarla buluşturan Efes Selçuk Belediyesi, şimdi de Ferahlı Büfe’de çay fiyatını sembolik bir rakama indirerek sosyal dayanışmayı büyütüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Emekliler, memurlar, öğrenciler, emekçiler… Herkes geçinmekte zorlanıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlarımız artık sosyalleşemiyor. Biz belediye işletmelerimizde her zaman kaliteli hizmeti uygun fiyata sunmaya özen gösteriyoruz. Açıklanan enflasyon oranı çarşıyı, pazarı yansıtmadığı gibi; yapılan zam da emekliyi memnun etmedi. Biz de dedik ki; vatandaşlarımız en azından biraz nefes alsın. Dışarı çıktığında içtiği çayın hesabını yapmak zorunda kalmasın. Bu nedenle Ferahlı Büfe’de çayın fiyatını 1 TL yaptık. Şimdi de bir bardak çayla sıcak bir dayanışma başlatıyoruz. Herkese afiyet olsun” dedi.

Emekli Salih Çetin ise çay fiyatlarının başka yerlerde her zaman Ferahlı Büfe’ye göre daha yüksek olduğunu belirterek; “Ben günde 15 tane çay içiyorum. Burada 15 TL’ye içebilirim” dedi.