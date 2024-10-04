Enflasyonda 2021'den bu yana bir ilk

Tüketici enflasyonu eylülde yüzde 2,2 olan beklentilerin üzerinde yüzde 2,97 arttı. Yıllık enflasyon ise ağustostaki yüzde 51,97 seviyesinden eylülde yüzde 49,38’e geriledi. Böylece 3 yılın ardından ilk kez tüketici enflasyonu yüzde 50 politika faizinin altına indi ve beklenen değil gerçekleşen enflasyona göre reel faiz dönemine girildi.

Hizmet enflasyonu manşet enflasyonun üzerinde yüzde 4,9 artarak katılığını korurken yüksek gelen aylık enflasyon verisi kasım için yoğunlaşan politika faiz indirimi beklentilerini ise öteledi.

ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, uzmanlar enflasyonda istenilen seviyenin yakalanmaması nedeniyle Merkez Bankası’ndan indirim değil makroihtiyati önlem bekliyor.

TÜİK İKİ YENİLİKLE EYLÜL ENFLASYONUNU AÇIKLADI

İlki dünkü verilerde yer alan ve daha önceki mal ve hizmet fiyatlarına benzer temel başlıklara göre aylık ve yıllık enflasyon göstergeleri oldu. Bu amaca göre bireysel tüketim sınırlaması ile aylık bazda en yüksek artış veya en fazla düşüş yaşayan başlıklar açıklandı.

Bugün ise Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecinde yakından takip ettiği mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici enflasyonu ve çekirdek enflasyon verileri saat 16’da açıklanacak. Merkez Bankası da bundan sonra aylık fiyat gelişmeleri raporunu mevsim etkilerinden arındırılmış veriler sonrasında saat 18’de açıklamaya başlayacak.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA AYLIK ARTIŞ MANŞETİ GEÇTİ

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri eylülde manşet tüketici enflasyonundan daha yüksek artışlar gösterdi. İşlenmemiş gıda, enerji, içki ve sigara ile altın fiyatlarındaki değişimler hariç hesaplanan B çekirdek enflasyonu eylülde yüzde 3,22 arttı, yıllık B çekirdek enflasyonu ağustostaki yüzde 50,87 seviyesinden eylülde yüzde 48,23'e geldi. Enerji, gıda ve içecek, içki ve sigara ile altın fiyatlarındaki değişim hariç hesaplanan C çekirdek enflasyonu ise eylülde aylık yüzde 3,57 arttı, ağustostaki yüzde 51,56 seviyesinden eylülde yıllık C çekirdek enflasyonu yüzde 49,10 oldu.

TÜKETİCİ ÜRETİCİ ENFLASYONU FARKI 16.3 PUAN

Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,55, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,81 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 32,7, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,95, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 44,38, enerjide yüzde 11,89 ve sermaye mallarında yüzde 36,55 yükseliş görüldü. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ise ara malında yüzde 1,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,7, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,7, enerjide yüzde 0,45 ve sermaye mallarında yüzde 1,89 artış hesaplandı.

EKİM VE KASIMDA ENFLASYONUN SEYRİNİN ÖNEMİ ARTTI

İş Bankası Ekonomik Araştırmalar yayımladıkları notta eylülde yıllık TÜFE enflasyonu gerileme eğilimini sürdürerek Temmuz 2023’ten bu yana ilk kez yüzde 50’nin altına inmiş olsa da aylık TÜFE artışı ve çekirdek göstergeler enflasyonun ana eğilimine ilişkin iyileşmenin henüz tam olarak sağlanamadığına işaret ettiğini belirtti.

Notta, "Bu çerçevede, eylül verisi enflasyonun ekim ve kasım aylarındaki seyrinin önemini arttırdı. Önümüzdeki dönemde, yüksek hizmet enflasyonunda TCMB’nin de öngördüğü iyileşmenin yılın son çeyreğinde ne düzeyde gerçekleşeceği ve son dönemde artan jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi yakından takip edilecek" denildi.