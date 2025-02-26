Enflasyonda düşüşe 3 kişiden 2’si inanmıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Yurttaşların enflasyon beklentisi, ekonomi yönetiminin pembe tablosuna rağmen yükselmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in IMF reçetesi sadece piyasayı memnun etti. Yurttaş da, imalatçı da enflasyonu düşürmekte başarı gösteremeyen "dezenflasyon programı"na inanmıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Hanehalkı enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 0,4 arttı.

Yurttaş, 12 ay sonra yıllık enflasyonun yüzde 59,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Gelecek 12 ayda enflasyonun düşmesini bekleyen yurttaş sayısı da bir önceki aya göre azaldı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti. 3 kişiden 2'si enflasyonun düşeceğini düşünmüyor.

İmalat sanayisini ifade eden reel sektörde de enflasyon beklentisi yüksek tespit edildi. Beklenti, bir önceki aya göre 1,9 puan azalsa da yüzde 41,9 seviyesinde kaldı. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 oldu.

HEDEFLERE SADECE PİYASA YAKLAŞTI

Geçtiğimiz Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 için yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 17,5 olmuştu. Merkez Bankası, hemen ardından Kasım ayında ise aynı dönem için enflasyon hedefini yüzde 24-29 aralığında açıklamıştı. 2026 Şubat'ı için bu hedefe en yakın beklenti de piyasadan geldi.

Geçtiğimiz yıl sonunda, asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin tartışmalarda, IMF'nin işaretiyle "hedef enflasyona uyumlu oran" öne çıkmış, tartışmaların sonucunda milyonları ilgilendiren asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oranında kalmıştı. Bu oranın, emek yoğun imalat sektörlerini "zora sokmamak" için belirlendiği ifade edilmişti. Buna rağmen imalat sanayinin enflasyon öngörüsü, asgari ücret zam oranına dahi yaklaşamadı.

ŞİMŞEK GERİLEME TEMENNİ ETTİ

Ekonomik krizi derinden hisseden yurttaşın enflasyonun düşeceğine inancı azalırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentileri sosyal medya hesabından yorumladı. Şimşek, reel sektörün beklentilerinin fiyatlama davranışlarını etkilediğini söylediği paylaşımında, "Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi şubatta sınırlı arttı" dedi. Şimşek'in paylaşımında, "Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz" temennisi yer aldı.