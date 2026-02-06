Giriş / Abone Ol
Enflasyonda gözler 12 Şubat'ta: İlk veriler açıklanacak

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak. Toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından takip edilebilecek.

Ekonomi
  • 06.02.2026 10:23
  • Giriş: 06.02.2026 10:23
  • Güncelleme: 06.02.2026 10:26
Kaynak: AA
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla 12 Şubat Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

