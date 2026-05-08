Enflasyonda korkutan senaryo: Yüzde 35'i aşabilir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın lk dört ayında enflasyon yüzde 14,64 arttı. Bu oran iktidarın 2026'nın tamamı için hedeflediği yüzde 16'ya neredeyse sadece ilk 4 ayda gelindiğini ortaya koydu.

Ekonomim Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş geçmiş yılların eğilimine göre enflasyonun yıl sonunda yüzde 35'i aşabileceğini yazdı.

"GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMİYOR"

Aktaş şunları yazdı:

Artık görünen köy kılavuz istemiyor ve 2026 yılı enflasyonu yüzde 35’ten aşağıda kalacağa hiç mi hiç benzemiyor. Savaşın tekrar ve daha şiddetli hale gelmesi ya da tam tersine sona ermesi gidişatı elbette çok etkileyecektir. Ya da CHP’ye dönük mutlak butlan kararının çıkması dengeleri tümüyle değiştirecektir.

"35-40 ARASINDA"

"2006-2025 döneminde her yılın ilk dört ayındaki enflasyonun yıllık enflasyon içindeki payı ortalama yüzde 38 düzeyinde.

Yüzde 38’lik bu oranı yılın ilk dört ayındaki yüzde 14,64’lük artışa uyguladığımızda karşımıza çıkan oran yüzde 38-39.

Basit bir matematik işlemi; “Yüzde 14,64 yüzde 38 ise, yüzde 100 kaç”, bu sorunun yanıtı bizi yüzde 38-39 düzeyinde bir orana götürüyor.

Marjı biraz geniş tutup yanılma payı koymak gerekse bu sefer de söylenebilecek oranlar yüzde 35-40 arasıdır."