Enflasyonda örtülü hedef artışı

Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda, yıllardır tutmayan hedeflerin ardından açıklanan yeni tahminler ne piyasada ne de geçim derdindeki hanelerde gerçek bir karşılık görüyor. Her raporda yeniden çizilen patikalar piyasa için ‘yol haritası’ olmaktan çok ‘iyimser temenni’ olarak kalıyor.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda 2026 için ara hedefin yüzde 16 olarak korunduğunu, yıl sonu enflasyon tahmin aralığının ise yüzde 13–19'dan yüzde 15-21 seviyesine çıkarıldığını açıkladı. Böylece tahmin aralığındaki değişim ile hedef, fiilen 2 puan yukarı çekildi.

Karahan, enflasyon ara hedeflerinin 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korunduğunu belirtirken bu yıl ilk kez tahminlere giren 2028 yılı için ara hedefin yüzde 8 olarak belirlendiğini ifade etti.

Karahan, 2026 tahmin aralığındaki güncellemede risklerin belirginleşmesi, varsayımdaki revizyonlar ve TÜFE hesaplama yöntemindeki değişimle birlikte hizmet grubunun ağırlığının artmasının etkili olduğunu belirtti.

Enflasyondaki ana eğilimin Ocak ayında öngörülenden bir miktar yüksek seyrettiğini kaydeden Karahan, özellikle hizmet enflasyonundaki ataletin kırılmaya başladığına dikkati çekti. Kira ve eğitim kalemlerinde geçmişe endeksleme davranışının kırılma sinyalleri verdiğini belirten Karahan, kira enflasyonunun yıl sonunda yüzde 30-36 bandına gerileyebileceğini öngördüklerini paylaştı.

Karahan, soru-cevap bölümünde faiz indirimlerinin büyüklüğünü kısa vadede artırmak için gereken eşiğin şu aşamada görece yüksek olduğunu söyledi. Ocak ayında enflasyonda gıda fiyatlarının etkili olduğunu belirten Karahan, bu etkinin Şubat ayına da kısmen sarkacağını ifade etti.

“Mart–Nisan aylarında enflasyonun ana eğilimi gerilemezse Merkez Bankası ne yapar?” sorusunu Başkan Karahan, “Enflasyonun hedefe yakın olduğu dönemlerde para politikası enflasyon görünümüne tepki verir. Yüksek enflasyon dönemlerinde atalet olduğu için mevcut gerçekleşmelerin gıda kaynaklı da olsa önümüzdeki döneme etki edebildiğini görüyoruz. Biz para politikasını belirlerken son dönem gerçekleşmelere de bakıyoruz. Bundan sonra da veri odaklı ilerlemeye devam edeceğiz” diye yanıtladı.

Açıklanan enflasyon raporunun ardından iktisatçıların değerlendirmesi şöyle oldu:

Prof. Dr. Erinç Yeldan: ‘‘Maaş ve ücret artışlarının ‘geçmiş’ değil, ‘öngörülen, resmi enflasyon oranında arttırılması’ savlarının emek düşmanı yüzünü unutmayalım. Enflasyon ‘sadece parasal’ bir mesele değil, her zaman, her yerde yapısal tıkanıklıkların ve sınıfsal çatışmaların ürünüdür.”

Doç. Dr. Orhan Karaca: “Enflasyonda ara hedeflerde bir değişiklik yok ama 2026 sonu için şimdi yüzde 15-21 aralığı şeklinde bir tahmin var. Bunun orta noktası yüzde 18 eder ve hedefte fiilen 2 puanlık yukarı yönlü bir revizyon anlamına gelir. Bu da aşırı iyimser görünüyor.”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: “TCMB 2026 TÜFE tahminini yüzde 18’e yükseltti! Olası şüpheliler: 1) Dünya emtia fiyatları artışı (dış güçler!) 2) Gıda fiyatları (sizi gidi hava koşulları!) 3) Kira artışları (hunhar ev sahipleri!) 4) Eğitim ücretleri 5) Enflasyon beklentilerinin yüksekliği (ah şu halkımız!)”