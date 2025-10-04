Enflasyonda ülke AB’yi 15’e katladı: Bu kez TÜİK dahi artışı gizleyemedi

HABER MERKEZİ

Halkın gerçekliğinden uzak olması nedeniyle sık sık eleştirilen TÜİK'in, güvenilir olmayan verileri bile enflasyonu perdeleyemiyor. Eylül ayı enflasyon oranları yine yüksek seyrederken gıda, konut ve eğitim gruplarındaki artış oranı dikkati çekti. Dar gelirlinin cüzdanı erirken sepeti de daraldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık artış yüzde 3,23 olarak hesaplandı. Eylülde yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre artış oranı yüzde 25,43 olarak hesaplandı.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 51,36 artış ile konutta gerçekleşti.

Kira sözleşmelerine uygulanabilecek tavan zammı belirleyen on iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranı da belli oldu. Buna göre ekim ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 38,36 olarak hesaplandı.

GIDA SEPETİ DEVAMLI DARALDI

Dar gelirlinin sepetinde en yüksek ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon oranı yüzde 36,06 ile manşet enflasyonun da üstünde gerçekleşti. Ulaştırma grubunda yıllık enflasyon yüzde 25,30 olurken konutta artış oranı yüzde 51,36 olarak hesaplandı. Gıda grubunda aylık artış da manşet enflasyonun üstünde, yüzde 4,62 olarak hesaplandı. TÜİK'e göre konut grubu harcamaları eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,56, ulaştırmada yüzde 2,81 oldu.

ÜLKE ENFLASYONDA ADETA RAKİPSİZ

Yıllık enflasyonun en yüksek görüldüğü harcama grubu yüzde 66,10 ile eğitim oldu. Alt harcama gruplarında gıda, eğitim ve sağlık ile ilgili kalemlerdeki artış dikkati çekti.

Yıllık en yüksek artış taze meyvelerde görülürken bu grubu okul öncesi ve ilköğretim takip etti. Ortaöğretim harcamalarında yıllık artış yüzde 70,7, üniversite eğitiminde yüzde 64,6 oldu.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) eylül ayı enflasyon verilerini analiz ettiği bülteni yayımladı. DİSK-AR'a göre eylül itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 5 bin 621 TL oldu. Bülten, Türkiye'nin Avrupa'da çift haneli enflasyonun görüldüğü tek ülke olduğuna dikkati çekti. Bültende "Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde hem gıda hem de ortalama enflasyonun en yüksek görüldüğü ülke durumunda. Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de ortalama enflasyon yüzde 33,29 iken AB ülkeleri ortalamasında bu oran yüzde 2,2’dir. Türkiye’de yüzde36,06 olan gıda enflasyonu ise AB ülkeleri ortalamasında yalnızca yüzde 3’tür. Türkiye’de ortalama yıllık enflasyon AB ülkeleri ortalamasının 15, yıllık gıda enflasyonu ise 12 katıdır" ifadeleri yer aldı.

DİSK-AR, dar gelirlilerin harcama sepetine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Buna göre en düşük yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3'ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,6 olarak hesaplandı. Dar gelirli en çok gıda fiyatlarındaki artıştan etkilendi. En zenginlerde ise durum tam tersi. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1'ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8'de kaldı. Bültende "Toplumsal sınıf ve kesimleri enflasyonun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissediyor. Böylece düşük gelirli grupların gıda dışı harcamalar için geliri daha sınırlı kalmakta, bu durum geçim sıkıntısını artırmaktadır" denildi.

Kimsenin güveni yokMetroPOLL Araştırma, Türkiye’nin Nabzı Eylül ayı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 28 ilde 1173 kişiye Merkez Bankası, bankalar ve TÜİK’e güvenip güvenmedikleri soruldu. Ankete katılanların yalnızca yüzde 3,9’u Merkez Bankası’na güvendiğini söyledi. Bankalara güven oranı yüzde 3,5’te kalırken halkın TÜİK’e neredeyse hiç güvenmediği ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 97,1’i TÜİK’e güvenmediğini söyledi. TÜİK’e güven yüzde 2,9’da kaldı. Araştırmada bu kurumlara ilişkin daha önceki yıllarda yapılan anketlerin sonuçları da paylaşıldı. Buna göre Merkez Bankası’na güven Şubat 2017’de 5,3’tü. TÜİK’e güvenenlerin oranı ise Aralık 2021’de yüzde 4’tü.

İSTANBUL’DA YAŞAM 102 BİN TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) aylık olarak yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın Eylül 2025 sonuçları açıklandı. İPA’ya göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti eylülde 102 bin 45 liraya yükseldi. Eylülde aylık artış 3 bin 310 lira olarak gerçekleşti. Yaşam maliyeti yıllık yüzde 42,86, aylık yüzde 3,35 arttı. İstanbul’da yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayında 72 bin 71 bin 431 lira olarak hesaplanmıştı.