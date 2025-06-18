Enflasyonda yeni tehlike: Savaş | Bombalar Şimşek programını vurdu

BirGün / ANKARA

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırı ve buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş, beşinci günü geride bıraktı. Çatışmaların piyasalar üzerindeki etkisi artarken jeopolitik gerilim petrol ve altın fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor. Uzun süreli çatışmaların petrol arzında aksamaya neden olabileceği endişesi fiyatlardaki oynaklığı artırıyor. Petrolün yüzde 20'sinin doğalgazın ise önemli bir kısmının geçtiği, İran ve Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı’nın kapatılması halinde brent petrolün varil fiyatının 150 doları geçerek rekor kırabileceği tahmin ediliyor.

Savaşın ülke ekonomisine etkisinin ise ilke olarak enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle üretim maliyetlerine yansıması bekleniyor.

Türkiye'nin İran'dan 2019'dan bu yana herhangi bir petrol alımı yapmadığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'dan doğalgaz ithal edildiğini belirten Bayraktar, bu süreçte doğalgaz fiyatlarında da bir artış olabileceğini belirterek, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? çıkabilir. Ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz" diye konuştu.

Bayraktar, "Zaten Türkiye 2019'dan beri İran'dan petrol alımı yor. Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım. Burada bize en önemli etki makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Doğalgaza yansıması olur. Doğalgazda ve arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz. Biz İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu süreçte Gabar'daki petrol rezervinin bir alternatif olup olmayacağını da değerlendiren Bayraktar, petrol ihtiyacının yüzde 8'inin Gabar'dan karşılandığını kaydetti.

ENFLASYONU ETKİLER

Petrol fiyatlarındaki artışın yurtiçi enflasyonu yukarı yönlü etkileyebileceğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Şişman, “İsrail’in İran’a yönelik saldırısı hem İran - Türkiye ilişkilerini etkileyecek hem de Ortadoğu için yeni bir yol ayrımı olduğunu gösteriyor. Enerji fiyatları başta olmak üzere fiyatlar artıyor. Son bir ayda zaten yüzde 15’in üzerinde artmış durumda” dedi.

Yaz aylarına girerken petrol fiyatlarında bir düşüş olduğunu hatırlatan Şişman, “Fiyatlar başını yukarı kaldırdı. Petrol fiyatı 70 doların üzerine çıktı. Bu tehlikeli bir gidişat, 70 doların üzerindeki gidişat diğer fiyatları daha da artıracaktır. 80-90 doları bulma ihtimali savaşın gidişatına bağlı. Enerjide, başta petrol olmak üzere üretim maliyetlerini etkileyecek bir gelişme ile karşı karşıyayız. Bu Türkiye’deki enflasyonu da etkileyecek durum demektir. Çünkü tüm malların taşınmasında mazot ve benzin kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan turizm gelirlerinde olası bir gerileme yaşanabileceğine dikkati çeken Şişman, “Zaten düşük kapasite çalışan turizmde, havada bombaların patladığı bir ortamda gelirlerin artmayacağını söylemek mümkün. Yapılan rezervasyonlar iptal edilebilir. Bu tehlike turizmden gelen taze döviz kaynağının erimesi anlamına gelir. Bu da turizmin ekonomide cari açığı azaltıcı etkisini azaltacaktır. Tamamen turizmi bitirecek demiyorum ama maalesef bu yaz çok etkilenecek. Yakın bir coğrafyadayız” dedi.

İran sermayesinin orta vadede Türkiye’ye gelme ihtimalini de değerlendiren Şişman, “Net hata ve noksanda artış olabilir. Bu da dolasıyla Türkiye için avantajlı konum da yaratabilir. Ancak eksileri daha fazla olduğu, üretim maliyetlerini doğrudan etkileyecek gelişme ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.