Enflasyonla mücadele edilemedi, faiz beklentileri değişti

İktidarın enflasyonla mücadelesinde keskin bir başarı elde edememesi, faiz indirim sürecinde beklentilerin zayıflamasına yol açıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında enflasyon aylık olarak yüzde 2,04, yıllık olarak ise yüzde 32,95 oldu. Rakamların ardından bankacılık devi ING, faiz indirim sürecine yönelik beklentisinde değişikliğe gitti.

Sözcü'de yer alan habere göre ING, enflasyonun beklentileri aşması ve son dönemdeki siyasi gelişmeler nedeniyle faiz indirimlerinin daha ılımlı olmasını bekliyor.

FAİZ İNDİRİMİ DAHA SINIRLI KALACAK

ING açıklamasında şu ifadeler kullanıldı.

"TCMB'nin karar alma sürecini karmaşıklaştıran bu faktörler ışığında, faiz indiriminin büyüklüğünde piyasa oynaklığının kontrol altında tutulması, enflasyonla birlikte kritik bir öneme sahip olacak" diyen ING, "Temmuz PPK toplantısında, gelecekteki politika adımlarının ekonomik verilerle yönlendirileceği ve toplantı bazında değerlendirileceği vurgulanarak ihtiyatlı ve esnek bir yaklaşım benimsenmişti. Tüm bu gelişmeler, bu ay daha önce beklenenden daha az agresif bir gevşemeye işaret ediyor; bu nedenle beklentimiz TCMB'nin 200 baz puanlık bir indirimle faizi %41 seviyesine çekmesi yönünde" değerlendirmesini yaptı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, önümüzdeki ilk faiz toplantısını 11 Eylül 2025 perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.