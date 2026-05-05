Enflasyonun faturası emekçiye
TÜİK’in açıkladığı dört aylık enflasyon yüzde 14,64’e ulaşırken asgari ücret 4 bin 110 TL, en düşük emekli aylığı 2 bin 928 TL eridi. TÜFE yüzde 4,18'le beklentilerin üzerinde artarken yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon son 6 ayın en yükseğini gördü. Nisan ayında en çok artan kalemler ise yüzde 44,47 ile doğalgaz, 19,32 ile yolcu taşımacılığı oldu. Bunu yüzde 16,90 ile elektrik takip etti. Gıda artışıyla da emekçinin sofrası küçüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Nisan ayı verileri, fiyat artışlarının yeniden hız kazandığını ve ekonomi yönetiminin “dezenflasyon” anlatısının çöktüğünü bir kez daha ortaya koydu.
Mehmet Şimşek liderliğinde yürütülen ekonomi programının hedeflerinden uzaklaştığını gösterdi. Sene başında beklenen enflasyona göre yapılan ücret zamları ise yılın ilk dört ayında eridi.
Nisan ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 4,18 artarak beklentileri aşarken yıllık enflasyon yüzde 32,37’ye yükseldi.
Yıllık enflasyon son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Mart’ta yüzde 1,94 olan aylık artışın iki katına çıkması, enflasyonda yeniden ivmelenmeye işaret etti.
Veriler, ABD-İsrail’in Orta Doğu’da başlattığı savaş dolayısıyla görülen etkilerle aylık enflasyonun hızlandığını gösterdi.
Aylık enflasyona 1 puana yakın katkı gıdadan geldi.
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,70 artış, ulaştırmada yüzde 4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak gerçekleşti.
İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55 artış, ulaştırmada yüzde 35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti.
İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.
HEDEF ÇÖKTÜ, ÜFE ALARM VERİYOR
Yılın ilk dört ayında yaşanan yüzde 14,64’lük artış ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüzde 16’lık yıl sonu hedefinin daha şimdiden büyük ölçüde tüketildiğini gözler önüne serdi.
Öte yandan üretici tarafında yaşanan yükseliş de enflasyonu daha da yukarı çekecek.
Üretici fiyatlarındaki hareketi gösteren Yurt İçi ÜFE aylık yüzde 3,17, yıllık yüzde 28,59 artış kaydetti. Yurt İçi ÜFE’de aylık bazda iki yılın en büyük artışı görüldü.
ÜCRETLER ERİDİ
TÜİK verilerine göre Ocak sonunda 28 bin 75 TL olan asgari ücret enflasyon karşısında hızla eriyor.
Nisan’da asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 4 bin 110 TL oldu.
En düşük emekli aylığı ise Nisan itibarıyla 2 bin 928 TL’sini kaybetti.
“Bugün açıklanan rakamlarla dört aylık enflasyon yüzde 14,6’ya ulaştı. Oysa tüm yılın enflasyon hedefi yüzde 16’ydı ve bütün maaşlar ona göre belirlendi. Maaşlara ara zam ve devletin vatandaşa yapacağı tüm ödemelerde hızlı bir düzeltme şarttır.” CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise “Hayat pahalılığı öyle bir noktaya ulaştı ki, Saray’ın hokkabazı TÜİK bile gerçeği saklayamadı. Bu ücretlerle milyonlarca insan için yaşam artık sürdürülemez hale gelmiştir. İktidar asgari ücreti ve emekli maaşlarını güncellemeli; vatandaşın alım gücünü koruyacak adımları atmalıdır.’’
“TÜİK bugün enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklasa da yaşanılan enflasyondan oldukça uzak bir rakam. Enflasyon rakamında savaşın fiyatlamasının etkisi olmakla birlikte bu durum enflasyonun kronik bir ekonomik sorunumuz olduğu gerçekliğini ortadan kaldırmıyor.
Resmi rakamlarda enflasyonun ana eğiliminde yükseliş devam ederse sıkılaşma konusunda atılacak adımlar da güçlenecek gibi görünüyor. Dezenflasyon politikasını besleyen önemli bir unsur olarak beklentiler de enflasyonun ana eğilimindeki atışın sürmesi durumunda olumsuz etkilenerek TCMB’nin işini zorlaştıracak.
Ücretlerdeki erime açlık sınırının 35 bin 586 TL’ye yoksulluk sınırının ise 112 bin 660TL’ye ulaştığı ülkemizde açlık ve yoksulluk sorununu daha da büyütecek.
Özellikle geçinme mücadelesi veren dar gelirlinin bu mücadelesi daha da zorlaşacak. Zira düşük gelir grubunun bütçesinin yüzde 30,4’ünü gıdaya ayırdığı dikkate alındığında gıda da görülen aylık yüzde 3,70 yıllık yüzde 34,55’lik artış bu gelir grubunun cebindeki yangını büyütüp sofrasına olumsuz yansıması daha çok olacak.
Her ne kadar önümüzdeki aylarda enflasyonun seyrinde Ortadoğu’daki savaşın ne yöne evrileceği belirleyici olsa da yapısal sorunlar devam ettikçe enflasyon sorunundan kurtulmak kolay olmayacak.”
AZİZ ÇELİK: Kamu emekçilerini bekleyen tehlike Hükümetin yıllık hedefi ilk 5 ayda aşılacağının altını çizen Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından “Ekonomi politikası duvara tosladı. Olan emeğe oluyor. Asgari ücret, memur maaşı, emekli aylığı mum gibi eriyor” paylaşımında bulundu.
Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda memur ve memur emeklilerini bekleyen tehlikeye dikkat çekti:
“Memurları (kamu görevlilerini) ve emeklilerini Temmuz 2026’da bekleyen tehlike” Memur ve emeklileri Temmuz’da enflasyondan düşük zam alacak! 6 aylık resmi enflasyon Temmuz 2026’da yüzde 20 civarında olacak gibi görünüyor.
Ancak enflasyon yüksek olduğunda memurlar ve memur emeklileri daha fazla kayıp yaşayacak. Örneğin, enflasyon yüzde 20 olursa memurlar ve emeklileri yüzde 15,7 zam alacak ve resmi enflasyona göre yaklaşık 4,3 puanlık kayıp yaşayacaklar.
Mmemur emekli aylıkları daha da düşecek. Ancak bu vahim tablo karşısında ortalığı ayağa kaldırması gereken yetkili ancak etkisiz konfederasyon uslu uslu bekliyor!”