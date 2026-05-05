Enflasyonun faturası emekçiye

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Nisan ayı verileri, fiyat artışlarının yeniden hız kazandığını ve ekonomi yönetiminin “dezenflasyon” anlatısının çöktüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Mehmet Şimşek liderliğinde yürütülen ekonomi programının hedeflerinden uzaklaştığını gösterdi. Sene başında beklenen enflasyona göre yapılan ücret zamları ise yılın ilk dört ayında eridi.

Nisan ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 4,18 artarak beklentileri aşarken yıllık enflasyon yüzde 32,37’ye yükseldi.

Yıllık enflasyon son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Mart’ta yüzde 1,94 olan aylık artışın iki katına çıkması, enflasyonda yeniden ivmelenmeye işaret etti.

Veriler, ABD-İsrail’in Orta Doğu’da başlattığı savaş dolayısıyla görülen etkilerle aylık enflasyonun hızlandığını gösterdi.

Aylık enflasyona 1 puana yakın katkı gıdadan geldi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,70 artış, ulaştırmada yüzde 4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55 artış, ulaştırmada yüzde 35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

Bugünün BirGün'ü

HEDEF ÇÖKTÜ, ÜFE ALARM VERİYOR

Yılın ilk dört ayında yaşanan yüzde 14,64’lük artış ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüzde 16’lık yıl sonu hedefinin daha şimdiden büyük ölçüde tüketildiğini gözler önüne serdi.

Öte yandan üretici tarafında yaşanan yükseliş de enflasyonu daha da yukarı çekecek.

Üretici fiyatlarındaki hareketi gösteren Yurt İçi ÜFE aylık yüzde 3,17, yıllık yüzde 28,59 artış kaydetti. Yurt İçi ÜFE’de aylık bazda iki yılın en büyük artışı görüldü.

ÜCRETLER ERİDİ

TÜİK verilerine göre Ocak sonunda 28 bin 75 TL olan asgari ücret enflasyon karşısında hızla eriyor.

Nisan’da asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 4 bin 110 TL oldu.

En düşük emekli aylığı ise Nisan itibarıyla 2 bin 928 TL’sini kaybetti.

Politikaları iflas etti SOL Parti ise yaptığı açıklamada, Erdoğan-Şimşek politikasının iflas ettiğini belirterek "Bugün TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları da göstermiştir ki Erdoğan-Şimşek politikası iflas etmiştir. Ağızlarından düşürmedikleri ‘dezenflasyon süreci’ ve ‘hedef enflasyon’ sözlerinin, çalışanın sofrasından bir parça daha eksiltmekten başka bir anlam taşımadığı ortaya çıkmıştır. Artık bir kez daha anlaşıldı ki yoksulluktan kurtulmanın, bu yoksulu ezen adaletsiz düzeni yerle bir etmenin ilk koşulu bu rejimden kurtulmaktır. İşsizliğe, yoksulluğa ve hayat pahalılığına son vermek için hep birlikte mücadeleye" dedi.

TÜİK bile saklayamadı CHP Lideri Özgür Özel, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yurttaşa yapılacak tüm ödemelerde iyileştirme talep ederek şunları söyledi:



“Bugün açıklanan rakamlarla dört aylık enflasyon yüzde 14,6’ya ulaştı. Oysa tüm yılın enflasyon hedefi yüzde 16’ydı ve bütün maaşlar ona göre belirlendi. Maaşlara ara zam ve devletin vatandaşa yapacağı tüm ödemelerde hızlı bir düzeltme şarttır.” CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise “Hayat pahalılığı öyle bir noktaya ulaştı ki, Saray’ın hokkabazı TÜİK bile gerçeği saklayamadı. Bu ücretlerle milyonlarca insan için yaşam artık sürdürülemez hale gelmiştir. İktidar asgari ücreti ve emekli maaşlarını güncellemeli; vatandaşın alım gücünü koruyacak adımları atmalıdır.’’