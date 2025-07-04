Enflasyonun yükü emekçilerin üzerine yıkıldı: 6 aylık işçi ücretlerindeki kayıp 125,3 milyar TL!

Ekonomik kriz, AKP iktidarında günden güne daha fazla derinleşirken işçi, memur ve emekli ücret, maaş ve aylıklarında enflasyon ve kesintiler nedeniyle kayıplar sürüyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından aylık olarak hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu yayınlandı.

Emek gelirlerinde vergi ve kesintiler ile enflasyon yüzünden yaşanan kayıpları aylık olarak izlemeyi amaçlayan raporda, yurttaşların yaşadığı kayıpların boyutu ortaya konuldu.

BİRİKİMLİ KAYIPLAR ELE ALINDI

Yılın ilk yarısında asgari ücretin enflasyon kaybının 3 bin 685 lira, kişi başına altı aylık ortalama erimenin ise 6 bin 485 lira olduğu belirtilen raporda, temmuz ayı dahil, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2025’te yaşanan birikimli kayıplar ele alındı.

"Enflasyonun işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarında yarattığı toplam kayıp devasa boyutlara ulaşıyor" tespitine yer verilen raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

"Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2025’te TÜİK tarafından açıklanan yüzde 16,67’lik altı aylık resmi enflasyonun emek gelirlerinde yarattığı toplam kayıp en az 218,3 milyar TL oldu. Kayıplar her ay hızla büyüyor.

EMEK GELİRLERİNDEKİ 6 AYLIK KAYIP EN AZ 218,3 MİLYAR TL

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2025’te altı aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 125,3 milyar TL olarak hesaplanırken memur maaşlarındaki kayıp 41,8 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 51,3 milyar TL olarak tahmin edildi. Böylece emek gelirlerindeki altı aylık toplam kayıp en az 218,3 milyar TL olarak hesaplandı.

Enflasyon emek gelirlerini tekil olarak da aşındırıyor. Örneğin 22.105 TL olan net asgari ücretin mayıs ayında yaşadığı beş aylık kayıp 3.685 TL oldu. Asgari ücretin bir buçuk katı brüt ücreti (neti 29.743 TL) olan bir işçinin enflasyon kaybı 4.958 TL olurken, asgari ücretin iki katı düzeyinde brüt ücreti (neti 38.486 TL) olan bir işçinin enflasyon kaybı 6.416 TL ve asgari ücretin 2,5 katı düzeyinde brüt ücreti (neti 47.119 TL civarı) olan bir işçinin enflasyon kaybı 7.855 TL oldu."