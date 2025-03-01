Engelilerle ilgili yasa AYM’de

CHP, 7538 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğünü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açtı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ‘‘Türkiye’de enflasyon, hayat pahalılığı bu kadar ileriye doğru gitmişken engellilerin haklarını ellerinden almaya yönelik bir düzenleme için ‘Bu kadar da olmaz’ diyoruz ve hem iptali hem de yürürlüğünü öncelikle durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne getiriyoruz’’ dedi.