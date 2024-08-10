Engelleme hukuksuz

Haber Merkezi

Medyaradar, Turkuvaz Medya ile ilgili yaptığı haberi kısa sürede kaldırılmasına rağmen siteye erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Medyaradar’dan “Hukuksuzluğa karşı mücadele çağrısı” başlığıyla yapılan açıklamada; "Turkuvaz Medya Grubu’nun Youtube kanalları çalındı" başlıklı haberin sitenin kapatılmasına gerekçe olarak gösterildiği ve sitenin kapatılmasının hukuksuz olduğu belirtildi.

Keyfi engellere ise bir yenisi eklendi. 2008'de Antalya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu için 2012'de 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılan milli güreşçi Recep Çakır, konuyla ilgili haberler için erişim engeli kararı aldırdı.