Engellenen boykot sitesi farklı bir isimle açıldı

CHP'nin Saraçhane eylemleri sırasında duyurduğu ve ardından mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen CHP'nin duyurduğu 'boykotyap.com' sitesi 'boykotyap.net' ismiyle tekrar açıldı.

Haberi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Okakın, paylaşımında “Arkadaşlar! Ufak bir değişiklikle, http://boykotyap.net yayında. Tüketim gücünü direnişe dönüştür. Halkı görmeyenleri biz de görmeyeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararlarının ardından yurt genelinde büyüyerek devam etti, yandaş medya ise eylemleri yayımlamamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Saraçhane mitinglerini görmeyen' markalar için boykot listesi açıkladı.

Özel'in listesini açıklamasının ardından ‘boykotyap.com’ adlı internet sitesi yayına alınmıştı. Ancak internet sitesine hemen erişim engeli getirilmişti.