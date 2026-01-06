Engellenen X hesaplarını görüntüleyen siteye erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye’den görünmez kılınmış X hesaplarını ve paylaşımları görüntülemeye yarayan XCancel sitesini erişime engelledi.

Engelli Web’in aktardığına göre XCancel hakkındaki erişim engeli, 5 Ocak 2026 tarihli kararla verildi.

Türkiye'den görünmez kılınmış X hesaplarını ve paylaşımları görüntülemeye yarayan XCancel​.com, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanının 5 Ocak 2025 tarihli ve 490.05.01.2026.-10434 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/aeo4bBN5N4 pic.twitter.com/ZJE49T6oSa — EngelliWeb (@engelliweb) January 6, 2026

XCANCEL HAKKINDA

XCancel, X platformundaki içerikleri hesap sahibi olmadan, reklamsız ve erişim engellemelerine takılmadan görüntülemeyi sağlayan açık kaynaklı Nitter altyapısını kullanıyor.

Nitter, X platformundaki içerikleri X ile doğrudan bağlantı kurmadan görüntülediği için, kullanıcıların çerezleri (cookie), tarayıcı parmak izi (fingerprint) ve IP adresi de X tarafından görülemiyor.