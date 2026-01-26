Engeller ortadan kalkıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sadece özel günlerde değil her zaman yanında olduğu özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları ve eğitimleri için çalışıyor. Bu nedenle atölyeler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin hayata katılımı, sosyalleşmesi, gündelik becerilerini kazanması ve yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlıyor. Öğrencilerin ince ve kaba motor becerilerini desteklemeye yönelik düzenlenen mutfak atölyesi faaliyetlerine başlanan Mola Evi’nde, öğrencilerle birlikte börek ve kurabiye yapımı gerçekleştirildi.

Eğitimlerine gündüz saatlerinde devam eden Mola Evi, sabah 08.30-12.30 saatleri ile öğleden sonra 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vererek engel türü ve yaş sınırı fark etmeksizin bütün özel gereksinimli bireylere kapılarını açıyor. 131 öğrenci, 7 öğretmen, 1 psikolog ve 1 engelli bakım personelinin bulunduğu Mola Evi’nde, öğrencilere servis hizmeti de sunuluyor. Mola Evi’nde; oyun odası, 2 bireysel sınıf, duyu bütünleme, görsel sanatlar sınıfı, mutfak atölyesi ve spor salonu yer alıyor. Gerçekleştirilen mutfak atölyeleri sayesinde öğrenciler hem mutfak kültürünü tanıyor hem üretiyor hem de ekip çalışma ruhunu öğreniyor. Derslerde öğrenciler etkileşimli sohbetler eşliğinde hazırladıkları ürünleri inceleyip değerlendiriyor; elde ettikleri lezzetleri paylaşarak hem tat alma becerilerini hem de deneyim kazanımlarını zenginleştiriyor.