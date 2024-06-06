Engeller sinemayla bir kez daha aşılacak

Kültür Sanat Servisi

12. Engelsiz Filmler Festivali, Türkiye ve dünya sinemasının öne çıkan ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival bu yıl 7-13 Haziran tarihleri arasında Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe-Institut salonlarında izleyicilerle buluşacak. Festivalin Goethe-Institut’taki tüm gösterim ve etkinlikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Dikkat çeken yerli yapımların yer aldığı Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl; Mete Gümürhan’ın Beraber, Aslı Özge’nin Kara Kutu, Büşra Bilginer’in Kıyıda, Aslıhan Ünaldı’nın Suyun Üstü ve Nehir Tuna’nın Yurt filmleri yer alıyor. Kısa Film Yarışması’nda ise bu yıl 8 ülkeden toplam 15 film festival seçkisinde yarışacak. Ödüller, 13 Haziran Perşembe saat 19:30’da Goethe-Institut’ta düzenlenecek ve sunuculuğunu Ege Kayacan’ın yapacağı ödül töreninde açıklanacak.

AYLA ALGAN ÖZEL GÖSTERİMİ

Karanlıkta Uyananlar Açık Hava Gösterimi Festival programında 9 Haziran Pazar günü sinemaseverleri bekleyen bir diğer ücretsiz etkinlik. Mülkiyeliler Birliği bahçesinde 20:30’da gerçekleştirilecek gösterimde bu yıl kaybettiğimiz, sinemamızın önemli oyuncularından Ayla Algan anısına Karanlıkta Uyananlar filmi erişilebilir olarak izlenebilecek.

Senaryosunu Vedat Türkali’nin yazdığı, Ertem Göreç’in yönettiği ve Algan’ın sinema kariyerine başladığı ilk film olan Karanlıkta Uyananlar’ın gösterimi öncesinde, sinema tarihi araştırmacısı Ali Karadoğan film üzerine kısa bir sunum yapacak.