Engelleri kaldıran dostluk maçı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Engelliler Günü Dostluk Maçı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirildi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı’nın hava atışıyla başlayan maça Ünlüler Takımı, 10 numaralı kırmızı-beyaz formayla çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ve Ünlüler Takımı arasında geçen mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın kaptanlığındaki Ünlüler Takımı’nda, Bülent Şakrak, Şahin Irmak, Burcu Kirman, İpek Erdem ve Ceren Taşçı yer aldı. Esra Şentürk’ün kaptanlığını yaptığı ve Ecem Adıgüzel, Muhterem Aktaş, Ali Kabakülekler, Nuri Kılıç, Ali Asker Turan, Cihangir Engin ile Mehdi Ghorbani’den oluşan Balıkesir BŞB Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Ünlüler Takımı arasında geçen maçta birlik ve beraberlik mesajı verildi. Maçın anonsunu ünlü oyuncu Hakan Bilgin gerçekleştirdi.

“ENGELSİZ BİR YAŞAM HAYALİMİZ VAR”

Balıkesir’i engelsiz bir şehir yapmak için çalıştıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sanatçıların destekleriyle böyle bir farkındalık etkinliğini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi. Akın “Balıkesir’i ‘Engelsiz Balıkesir’ yapmak hayalimiz var, bunun için çalışıyoruz. Mesela parklarımızdan başladık, eğitim konusunda da sıkıntılar var. Avrupa ülkelerinde engellilerin yüzde 60’ı belli bir noktadan sonra eğitimlerine devam ediyor ama Türkiye’de bu rakam yüzde 20’inin altında. İş konusunda da Avrupa’da yüzde 22,8’si iş sahibi olurken ve işini devam ettirirken Türkiye’de yüzde 6’nın altında” dedi.

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarıyla birlikte bir farkındalık yaratmak istediklerini dile getiren Akın “Unutmamamız gereken şu; herkes engelli adayı. Onun için onların yerine kendimizi koyarak hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Engelli arkadaşlarıma, kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Engelsiz Balıkesir için de mücadelemize herkesi ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TEMENNİMİZ; ENGELLERE TAKILMADAN BERABER YAŞAYABİLMEK”

Balıkesir BŞB Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından Ecem Nur Adıgüzel ve Esra Şentürk, dostluk maçı kapsamında; Başkan Ahmet Akın ve Ünlüler Takımı ile yaptıkları maçı değerlendirerek “Temennimiz her alanda, engellere takılmadan beraber yaşayabilmek” dediler.