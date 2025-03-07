Engelli aylığı ne kadar? 2025 engelli maaşı ücreti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli ve engelli yakını olan yurttaşlara bağladığı engelli maaşı yani bir diğer adıyla engelli aylığı 2025 ücretlerinde artışa gidildi. Yaşanan artışın ardından yurttaşlar engelli aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2025 engelli maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki engelli aylığı ne kadar? İşte 2025 engelli maaşı ücreti...

2025 ENGELLİ MAAŞI ÜCRETİ

Sosyal Hizmet Modeli 2024 Temmuz 2025 Ocak Yüzde 40-69 Engelli 3.336 ₺ 3.723 ₺ Yüzde 70 ve Üzeri Engelli 5.005 ₺ 5.584 ₺ Evde Bakım Yardımı 9.077 ₺ 10.184 ₺ 18 Yaş Altı Engelli Aylığı 3.338 ₺ 3.723 ₺

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasına göre engelli aylıkları; yüzde 40-69 arası engelli aylığı 3.336 TL'den 3.723 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 5.005 TL'den 5.584 TL'ye, 18 yaş altı engelli aylığı 3.338 TL'den 3.723 TL'ye evde bakım yardımı 9.077 TL'den 10.184 TL'ye yükselmiş durumda.

Engelli aylığı şartları nelerdir?

Engelli aylığına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşların bakanlık tarafından açıklanan tamamlaması gereken şartlar şu şekilde: