Engelli Aylığı Ne Kadar? 2026 Engelli Maaşı Ücreti

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2026 engelli aylığı tutarları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından netleşti. Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte sosyal destek ödemelerinde de artış yaşandı. Peki, 2026 engelli maaşı ne kadar oldu? Zamlı tutarlar ve tüm detaylar haberimizin devamında…

2026 ENGELLİ MAAŞI ZAMMI NASIL BELİRLENDİ?

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak engelli aylıkları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda güncellendi.

TÜFE yıllık artış: %30,89

%30,89 TÜFE aylık artış: %0,89

%0,89 Sosyal yardımlara uygulanan zam oranı: %18,60

Memur maaşlarına gelen %18,60’lık zam oranı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve benzeri sosyal destek ödemelerine de yansıtıldı.

2026 ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Yapılan artış sonrası 2026 yılında engelli aylıkları, engellilik oranına göre farklı tutarlarda ödenmeye başlandı.

2026 Engelli Maaşı Tutarları

Engellilik Durumu 2026 Engelli Aylığı (TL) %40 – %69 Arası Engelli Aylığı 5.103 TL %70 ve Üzeri Engelli Aylığı 7.655 TL 18 Yaş Altı Engelli Aylığı 5.103 TL

Buna göre 2026 engelli maaşı, engellilik oranına bağlı olarak 5 bin TL ile 7 bin TL arasında değişiyor.

2026 ENGELLİ AYLIĞI KİMLERE ÖDENİYOR?

Engelli aylığı, belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara devlet tarafından düzenli olarak ödenen bir sosyal destektir. Bu kapsamda:

En az %40 oranında engelli raporu bulunanlar,

Gelir kriterlerini sağlayan haneler,

18 yaş altı engelli bireyler adına aileleri

2026 yılı itibarıyla bu şartları taşıyan vatandaşlar, zamlı engelli maaşlarından yararlanmaya devam edecek.

2026 engelli aylığı ne kadar oldu?

2026 yılında engelli aylığı, engel oranına göre 5.103 TL ile 7.655 TL arasında değişmektedir.

%70 ve üzeri engelli maaşı 2026’da kaç TL?

%70 ve üzeri engelli aylığı 2026 yılı için 7.655 TL olarak belirlendi.

18 yaş altı engelli aylığı ne kadar?

18 yaş altı engelli bireyler için ödenen aylık 2026 yılında 5.103 TL oldu.

2026 engelli maaşı zammı yüzde kaç?

Engelli aylıklarına 2026 Ocak ayı itibarıyla %18,60 oranında zam yapıldı.

Engelli aylığı şartları nelerdir?

Engelli aylığına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşların bakanlık tarafından açıklanan tamamlaması gereken şartlar şu şekilde: