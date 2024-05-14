"Engelli bakanlığı kurun"

Dünya Engelliler Haftası kapsamında işitme engellilerin sorunlarına dikkat çeken İŞİTMER Başkanı Arslan, farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi. Arslan, Engelli bakanlığı kurulması yönünde çağrı yaptı.

Halil ERTUNÇ

Engellileri daha iyi anlamak, onlarla empati kurmak ve sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası başladı.

Bu haftanın içinde birde 12 Mayıs Dünya İşitme Sağlığı Günü, her yıl işitme kaybının önlenmesi ve işitme engellilerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor.

Günün bu yılki teması ise “İşitme sağlığında gelecek, erken tanı ve müdahalede!” İstanbul İşitme Cihazları Satıcıları Derneği (İŞİTMER) Başkanı E. Arslan Arslan, işitme kaybının tedavisinde ise işitme cihazları, koklear implantlar ve cerrahi gibi çeşitli yöntemler kullanıldığını belirtti.

Arslan, “12 Mayıs Dünya İşitme Sağlığı Günü, işitme kaybının farkındalığını artırmak ve işitme engellilerin yaşam kalitesini iyileştirmek için önemli bir fırsattır. Erken teşhis ve müdahale ile işitme engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek mümkündür” dedi.

Engelliye çifte standardın Meclis’te başladığını söyleyen Arslan, şöyle devam etti: “2024’te 10 bin TL emekli maaşı alan insanımız karnını mı doyuracak? Yoksa işitme cihazı mı alacak? Milletvekillerine TBMM çift cihaz 26 bin 980 TL ödüyor. Emekliye ise SGK yalnızca 3 bin 28 TL ödüyor. Anayasal eşitlik ilkesine göre milletvekiline ne ödeniyorsa vatandaşa da aynı rakam ödenmelidir. Ülkemizde 12 ile 14 milyon arası yaşayan engelli birey bulunmaktadır. Bu sayının aileleri ile kaç edeceğini gelin siz hesap edin artık. Ülkemizde engellilerin sorunları ve çözümleri için Engelli Bakanlığı kurulmalıdır.”