Engelli bireye rampa eziyeti

Lüleburgaz’da engelli bir birey için yaptırılan engelli rampası, site sakinleri tarafından fazla yer kapladığı gerekçesiyle kaldırılmak isteniyor. Aile karara tepkili.

Kırklareli Lüleburgaz’da Ata Sitesi’nde yaşayan zihinsel engelli bir yurttaş için bir hayırsever apartmana engelli rampası inşa etti. Ancak bazı apartman sakinleri, rampanın görüntü kirliliğine neden olduğu ve bahçede yer kapladığı iddiasıyla kaldırılmasını talep etti. Baba Süleyman Kıraç, Lüleburgaz Belediyesi ve Kaymakamlığın inceleme yaptığını, rampanın uygun olduğuna dair rapor verdiğini belirterek, ‘‘Çocuğumun da bizim de psikolojimiz bozuldu. Hukuki süreci başlatacağız’’ dedi.

ÖNCE KABUL ETTİLER

Baba Kıraç, oğlunun spastik engelli ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olduğunu anımsatarak, ‘‘Apartmanda bir engelli rampası vardı ama onu indirip kaldırmaya gücümüz yetmedi, basit ve dik bir rampaydı. Apartman yönetimine dedik ki, ‘Buraya bir rampa yapalım.’ Onlar da, ‘Tamam’ dedi ve site yönetiminin karar defterine yazıldı. Ancak maliyeti duyunca buna yanaşmadılar. Biz de arayış içine girdik’’ diye konuştu. Bu süreçte belediyeye giderek yetkililer ile görüştüklerini anlatan baba Kıraç, ‘‘Oğlum dışarı çıkmakta çok zorlanıyordu, eve kapanmıştı. Belediyeye gidince ‘Bahçenin içine karışamıyoruz ama siz durumunuzu anlattınız, yardımcı olacağız’ dediler. Finansmanını bir hayırsever karşılamak üzere yapılma kararı alındı. 1 ay önce rampa yapıldı’’ diye konuştu

Rampanın yapılmasının ardından sitede oturan bazı bina sakinlerinin duruma karşı çıktığını kaydeden baba Kıraç, şu iddialarda bulundu: ‘‘Rampa yapılınca, ‘Bu çok büyük oldu, göz zevkimizi bozdu, sizin bahçede bu kadar yer kaplama hakkınız yok’ gibi bahanelerle tartışmalar başladı. İşler artık hakaret ve tehdite varan boyuta geldi. Biz de bunun ardından kaymakam ile görüştük ve dilekçe yazdık. Kaymakamlıktan ve belediyeden yetkililer gelip rampayı inceledi, her şeyin yönetmeliğe ve standarta uygun olduğuna dair yazı da verdi. Şimdi hukuki süreci başlatacağız. Engelli bireyler ne yazık ki her yerden engelleniyor.’’

İddialara ilişkin konuştuğumuz apartman yönetimi ise ‘‘Yapılan rampa ile ortak kullanım alanı çok zapt ediyor ve daha uygun olarak yapılmasını istedik’’ dedi.