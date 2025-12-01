Engelli bireylere medikal destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yurttaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile engelli yurttaşlara destek olmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yurttaşlara medikal malzeme desteğinde bulunuyor.

İhtiyaç durumuna göre akülü tekerlekli sandalye, hasta yatağı, manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, havalı yatak, beyaz baston ve yürüteç gibi medikal malzeme desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi desteklerden yararlanmak isteyenlerin taleplerini de almaya devam ediyor. Desteklerden yararlanmak isteyen engelli bireyler, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘manisa.bel.tr’ resmi internet sitesi üzerinden ‘Senin İçin Buradayız’ linkine tıklayarak başvuruda bulunuyor.

Yapılan başvuruların değerlendirilerek vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda medikal malzeme desteğinde bulunduklarını söyleyen Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden Ozan Tekdemir, “Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manisa’nın 17 ilçesine hizmet veriyoruz. Online başvuru üzerinden talepleri alıyoruz. Vatandaşlarımız manisa.bel.tr internet adresine girdiklerinde ‘Senin İçin Buradayız’ sosyal destek başvuru sekmesine tıklayıp, destek al sekmesini tıklayabilirler. Açılan ekranda engelli medikal malzeme desteği al sekmesine tıklayıp, kişisel formları doldurup, hangi medikal malzemeye ihtiyaçları varsa onu seçebilirler” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak malzeme dağıtımlarını tek tek gerçekleştirdiklerini söyleyen Tekdemir, “Yapılan başvuru sonrasında alanında uzman ekiplerimiz başvuru yapan haneleri ziyaret ediyorlar. Ziyaretten sonra başvuru uygunsa adreslere medikal malzeme teslimatını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerine yapıyoruz. Gelen başvurulara hızlı bir şekilde cevap verip, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak için çalışıyoruz” diye konuştu.