Engelli çobanı sopayla döven kişi ve kardeşi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta engelli olduğu belirtilen çobanı sopayla darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Andırın ilçesinde N.Y'nin darbedilmesine ilişkin sosyal medya üzerinden videonun paylaşıldığı belirtildi.

Kafası ve vücudunun değişik yerleri sopa kullanılarak darbedilen N.Y'nin Andırın Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı dile getirilen açıklamada, "N.Y, kendisini darp ettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G'den (17) şikayetçi olmuştur. Darbeden şahıslar, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Adliyeye getirilen S.G.ile M.G, çıkarıldıkları mahkemece, "silahla nitelikli yaralama" suçundan tutuklandı.