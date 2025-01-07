Engelli çocuğa işkence yapıp kayda aldılar!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 14 ve 17 yaşlarında 2 kişi, engelli bir çocuğu darp etti. Görüntüleri kayda alıp çocuğun ağabeyine gönderen şahıslar "Şikayetçi olursan sana da böyle yaparız" dedi. Videonun sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen çocukları gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Selahattin Eyyübi mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu duyma ve konuşma engelli çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, engelli çocuğu boş bir odaya götürdü.

Suça sürüklenen çocuklar önce kablo ile engelli çocuğu darp etti. Daha sonra kulağını kesmeye çalıştı. Dakikalarca süren işkenceyi de cep telefonu ile kayıt altına alan şahıslar videoyu çocuğun ağabeyine gönderdi.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Çocuğun ağabeyini de tehdit eden şahıslar “Şikayet ederken sana da böyle yaparız” diye mesaj gönderdi. Ağabey ise söz konusu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sonunda ağır darbelere maruz kalan çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiği görüldü.

Videoyu ihbar olarak değerlendiren Esenyurt Asayiş Ekipleri olaya karışan şahısları gözaltına aldı. İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.