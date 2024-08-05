Engelli depremzedeye sefalet aylığı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, yüzde 90 fiziksel engelli depremzede Hüseyin Köksal, 4 bin lira engelli aylığı ile geçinme mücadelesi veriyor. Ailedeki diğer hasta akrabaları ile konteynerde yaşayan Köksal, "Artık hayat mücadelesinden yoruldum" dedi.

Kız kardeşi ve kanser hastası yeğeniyle yaşayan engelli depremzede Köksal, 6 Şubat depremlerinde evlerinin yıkıldığını anlattı. "Evsiz kaldık, oturacak yer yok, rezillik diz boyu" diyen Köksal, "Her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık bunları. Bedensel engelliyim, belden aşağım tutmuyor. Artık hayat mücadelesinden yoruldum. Dert üstüne dert, olay üstüne olay geliyor. Okuttuğum bir öğrencim var. Bir tane yeğenim var kanser hastası, onun tedavisi ile uğraşıyoruz. Artık yetiştiremiyorum. Engelli maaşım 4 bin küsur lira alıyorum. Onunla geçinmeye çalışıyoruz. Ben ufak tefek bir şeylerle uğraşıyorum, yetiştirmeye çalışıyorum" dedi.

Köksal, geçim sıkıntısını şöyle anlattı: "Şimdi ben bu çocuğu nasıl tedavi ettireceğim onu düşünüyorum, kara kara düşünüyorum. Yapacak bir şeyim yok. Lisede okuyan oğlum var ona nasıl para göndereceğim? Artık büyük sıkıntı yaşamaya başladım. Bu harcamalardan hariç, bizde sosyal hayat zaten yok. Gideyim, gezeyim tozayım, şurada bir yemek yiyeyim, çocuklara bir dürüm ısmarlayayım... O bizde yok zaten, imkânı yok. Ben zaten bu parayla ancak mutfağımızı geçindirebiliyorum. Mutfağıma bir şeyler alayım da onların karnı doysun bitti, hepsi bu kadar. Ben yoksa gidip bir yerde denize gireyim, şuraya gideyim, şurada tatil yapayım, bir gün bile yok bizde.’’