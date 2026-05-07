Engelli kızı istismar edildi: Şikayete gittiği emniyette kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti!
Artvin'de engelli kızının istismar edildiği iddiasıyla şikayete gittiği emniyette rahatsızlanan kadın yaşamını yitirdi. İstismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şavşat Emniyet Müdürlüğü'ne dün (6 Mayıs) müracaat eden Nalan K, 23 yaşındaki zihinsel engelli kızının cinsel istismara maruz bırakıldığını belirterek T.K. isimli şahıstan şikayetçi oldu.
Emniyette rahatsızlanan Nalan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 53 yaşındaki Nalan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan T.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.