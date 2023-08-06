Engelli komşusuna cinsel saldırıda bulunup fotoğraflarını çeken erkek tutuklandı

Konya'da engelli komşusuna cinsel saldırıda bulunup fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüpheli, "Neden ve nasıl yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Konya'da geçirdiği hastalık nedeniyle fiziksel engelli olan 35 yaşındaki F.N. adlı erkeğin ağabeyi, kardeşinin cep telefonuna baktığı sırada son silinenler dosyasında komşuları 40 yaşındaki İ.M.'nin kardeşine cinsel saldırıda bulunduğu anlara ait fotoğrafları gördü.

DHA'da yer alan habere göre, F.N.'nin ağabeyi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İ.M. evinde gözaltına alındı.

ÖNCE İNKAR, DAHA SONRA İTİRAF: 'NEDEN YAPTIĞIMI BİLMİYORUM'



Gözaltına alınan İ.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk önce olayı inkar eden İ.M., daha sonra suçunu itiraf etti.

İ.M., nöbetçi mahkemedeki ifadesinde, ''Neden yaptığımı, nasıl yaptığımı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde yaptığım bir durum değil. Olay nedeniyle çok pişmanım" dedi. İ.M., mahkemece 'Kendini savunamayacak kişiye karşı nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.