Engelli Konseyi kurulacak

CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Engellilik Çalıştayı, engelli hakları, engellilerin yaşadığı sorunlar ve erişilebilirlik konularını masaya yatırdı. Çalıştayda İzmir’de yaşayan engelli yurttaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, önemli bir duyuru yaptı. Tüm engel gruplarından bireyler ile ailelerinin katılacağı, uzmanların da yer alacağı bir Engelli Konseyi kurulacağı açıklandı. Bu konsey üzerinden engelli bireylerin ihtiyaç ve taleplerinin daha etkin bir şekilde takip edilmesi hedefleniyor.

Tugay, aynı zamanda, işitme engelli ailelerin bebeklerine yönelik verilen “Hoş Geldin Bebek Seti”ne işitme engelli ebeveynler için titreşimli cihaz ekleyeceklerini duyurdu.

POZİTİF AYRIMCILIK VURGUSU

Engellilik Çalıştayı’ndan çıkan sonuçlar ışığında yerel yönetimlerin pek çok uygulamayı hayata geçireceğini kaydeden Tugay, “Ben en fazla sorununun istihdamla ilgili olduğunu anlıyorum. İnsanların bağımsız kalabilmeleri için ve pek çok anlamda durumun eşitlenmesi için istihdam sorununun hallolması lazım. Çok yakından takip edeceğim bir sistemde belediyedeki engelli çalışan sayısını da artıralım istiyorum. Pozitif ayrımcılık yapmamız lazım. Bunu sağlamak zorundayız. Hızlı adımlar atacağız” dedi.

TUGAY’A MEKTUP

İzmir Destekli İstihdam Ofisi’ne kayıtlı otizmli Buğra Şahin de sohbette bulunan isimler arasındaydı. Tugay’a düşüncelerini, taleplerini ve teşekkürlerini ileten bir mektup veren Şahin, bilgisayar alanında çok iyi olduğunu ifade ederek o alanda iş bulmak istediğini söyledi. Annesi Zerrin Kesentaş ise Destekli İstihdam Ofisi’nin çok faydalı bir proje olduğunu ve ofis çalışanlarının kendileriyle çok ilgilendiklerini belirterek “Destekli İstihdam Ofisi için size çok teşekkür ederim. Büyük bir açıktı. Buğra çok donanımlı ve potansiyeli çok fazla. Destekli İstihdam Ofisi bizim aradığımız bir hizmetti. Başka yerlerde böyle bir çalışma yok” diye konuştu.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde bir işaret dili tercümanı bulundurma talebine de olumlu yanıt verdi. İşitme engelli ve sağırların hastane işlemleri sırasında işaret dili çevirmeninin olmasının çok değerli olduğunu ifade eden yurttaşlar, Tugay’a teşekkür etti.

Çalıştay sonunda, Tugay ve engelli yurttaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.