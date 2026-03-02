Engelli köpeklerin tedavi edildiği barınaklara yardım kampanyası

Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde işitme engelli gençlerle “İşitilen Şefkat ve Sevgi” adlı sosyal sorumluk projesi yapıldı.

Ankara merkezdeki engelli köpeklerin tedavi ve rehabilite edildiği barınaklara

yönelik yardım kampanyası düzenlendi.

Okuldan yapılan açıklama şöyle:

"Okulumuz, Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi Ankara Altındağ’da 29 yıldır

işitme engelli gençlere mesleki eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı devlet okuludur.

Ülkemizde ilk açılan kurumdur. Türk eğitim tarihinde bu bağlamda önemli bir yere sahiptir.

Öğrencilerimiz başat engel türü işitme engelliliktir. Önemli bir grup, birden fazla özel

gereksinmelidir.

"'Dezavantajdan Değere': Sağır Gençlerden Engelli Köpeklere Uzanan Şefkat Hareketi"

Türkiye’de gençler arasında artan şiddet eğilimleri ve riskli davranışlar tartışılırken, sağır

gençlerle yürütülen empati ve merhamet temelli grup eğitimi dikkat çekici bir sosyal dönüşüm

örneğine dönüştü. Eğitimlerin ardından düzenlenen sosyal sorumluluk kampanyasıyla engelli

köpeklerin rehabilite edildiği barınaklara destek sağlandı.

Özel gereksinimli gençlerde riskleri azaltmak için okulumuzda işitme engelli gençlerle “İşitilen Şefkat ve Sevgi” adlı sosyal sorumluk projesi yapıldı. Öğrencilere bu ihtiyaçtan yola çıkılarak Dr. Berfin Ural tarafından Türk İşaret Dili grup eğitimleri verildi.

Empati kurma becerisi, öz-şefkat geliştirme, duygusal farkındalık, merhamet temelli iletişim başlıkları işlendi ve uygulamalı pratikler yapıldı.

Eğitim sürecinin sonunda gençler, öğrendikleri değerleri sosyal sorumlulukla pekiştirildi.

Bunun üzerine Ankara merkezdeki engelli köpeklerin tedavi ve rehabilite edildiği barınaklara

yönelik yardım kampanyası düzenlendi. Mama, battaniye, oyuncak ve medikal destek ürünleri toplanarak barınaklara ulaştırıldı.

Ziyaret sırasında gençler, fiziksel engelli hayvanların bakım süreçlerini gözlemledi ve gönüllü

olarak destek verdi."