Engelli mahpusa ret!

Haber Merkezi

Antalya S Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ndeki ağır hasta mahpus Devrim Ayık’ın tahliye edilmesine dair başvuru reddedildi. Ayık'ın sağ gözü tamamen ve sol gözü yüzde 70 görmüyor. Yine işitme kaybı ve pek çok kronik rahatsızlığı bulunuyor.

Yüzde 76 engelli raporu bulunan Ayık'a Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu “infazın ertelenmesine gerek yoktur” yönünde değerlendirme yaptı. Savcı, söz konusu raporu esas alarak 5 Mayıs’ta Ayık’ın infazının ertelenmesi yönünde talebi reddetti.