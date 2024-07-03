Engelli öğretmeni kapı dışarı edecekler

Görme engelli öğretmenleri yok sayan öğretmenliğe ilişkin yeni kanun taslağına tepkiler sürüyor. Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nden Kain, “Sürekli yetkinlikleri sorgulanıyor. 2 maddenin değişmesini istiyoruz” dedi.

Bahar GÖNÜL

Müfredata uygun, kendi zihniyetinde öğretmen yaratma çabasına düşen iktidarın, Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanun Taslağı’na (ÖMK) tepkiler sürüyor.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), ÖMK ile görme engelli öğretmenleri bekleyen riskleri ve bunlara dönük tedbirlerin sunulduğu raporu yayımladı. Rapora göre, ÖMK’de bulunan “sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak”, “öğretmenin aynı kurumda en az 3, en fazla 12 yıl çalışma”, “norm fazlası öğretmenler” ve “geri hizmete çekilme” ibarelerinin görme engelli öğretmenler açısından risk oluşturduğunu vurgulandı. Raporda söz konusu maddelerde düzenleme yapılması talep edilirken görme engelli öğretmenlerin bu maddelerden muaf tutulması gerektiği belirtildi.

HEKİMLER KARAR VERİYOR

Kanun taslağındaki maddeye görme engellilerin öğretmen olmasına doktorların karar verdiği üzerinde duran EGED Yönetim Kurulu Üyesi Elif Kain “ÖMK taslağındaki odaklandığımız maddelerden birincisi görme engellilerin öğretmen olabilmesine doktorların karar vermesine yönelik olan. Atandıktan sonra öğretmenlerden doktorlardan, mesleği yapabilir olduğumuza ilişkin rapor isteniyor. Fakat hekimler ile sağlık kurumlarının bu konudaki bilgi eksikliği ve önyargılı olmalarından dolayı görme engelliler bu raporu almakta zorlanıyorlar.

Bu raporu alamayan görme engelli öğretmenlerin sayısı ise çoğunlukta. Bu sebeple de biz bu maddeyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Kain, “Görme engellerin geri hizmete çekilebilir içeriği ise ikincisiydi. Kanun taslağında başarısız olan, akademik anlamda öğretmenin getirdiği gereklilikleri sağlayamayan öğretmenler geri hizmete çekilebiliyorlar. Tabii ki bu görme engellileri kapsayan bir durum. Fakat önyargılı idareciler ve müfettişler sebebiyle yine öğretmenlik yeterliliğinin sorgulanması sebebiyle görme engelliler idarecilerle ters düşebiliyor. ‘Görme engelliler yapamaz’ düşünceleri sebebiyle geri hizmete çekilmeleri söz konusu oluyor. Prosedür yanlış uygulanıyor. Bu maddenin kanundan tamamen çıkartılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SORGULANIYORLAR

Görme engelli öğretmenlerin yetkinliklerinin sürekli sorgulandığına dikkat çeken Kain son olarak şunları söyledi: “Ülkede görme engelli öğretmenlerin yetkinliklerinin ve yeterliklerinin sürekli sorgulandığı bir durum var. Bir öğretmenin bir yerde en az 3 yıl en fazla da 12 yıl görev yapma durumu var. Fakat görme engelliler söz konusu olduğunda ev-okul arasındaki gidiş geliş, o şehrin yaşam koşulları, erişilebilirlik koşulları büyük önem arz ediyor. Kişi oraya alıştıktan sonra idarecilerin mecbur bırakması ya da öğretmenin norm fazlası olması sebebiyle bu kişiler başka kurumlarda görev yapmaya zorlanıyorlar. Rotasyon süreci de yine görme engelli öğretmenlerin mesleki yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla görme engelli öğretmenlerin atama sürecinde bu maddeden muaf tutulmasını talep ediyoruz.”