Engelli personelin üzerine kolonya döküp yaktılar

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'nde, engelli bir çalışanın üzerine kolonya dökerek yüzünde yanık oluşmasına sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üzerine dökülen kolonyanın alev alması sonucu yüzünde yanık oluşan engelli işçinin vasisinin şikayeti üzerine belediye çalışanı 6 kişinin ifadesine başvurdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadelerine başvurulan Ö.A. ve M.B.Ç. hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, "kasten yaralama" ve "eziyet" suçlarından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın 30 Ocak'ta yaşandığı yaralanan engelli çalışanın vasisinin olayı öğrenmesinin ardından, 5 Şubat'ta şikayette bulunduğu öğrenildi.

BELEDİYENİN SORUŞTURMASI

Seferihisar Belediyesi'nde olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 işçi işten çıkarıldı. Ayrıca Halkla İlişkiler Müdürü ile Bilişim Sorumlusu 2 çalışan görevden alındı.

Belediyede görevli engelli çalışan, üzerine dökülen kolonyanın alev alması sonucu yaralanmış, yüzünde yanık oluşan işçi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, olayın ardından 3 personel hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.

NE OLDU?

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'nde görevli 3'ü müdür 5 personel, iddiaya göre, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını engelli kadrosunda memur olarak çalışan Murat Sakarya (42) üzerinde denedi. Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 1'i müdür, 2 personel gözaltına alındı.

Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan 3'ü müdür 5 personel, 30 Ocak'ta iddiaya göre, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını belediyede engelli kadrosunda memur olarak çalışan ve ilçede 'Efe' lakabıyla tanınan Murat Sakarya üzerinde denedi. Şaka adı altında üzerine kolonya dökülüp, ateşe verilen zihinsel engelli Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sakarya, tedavisinin ardından taburcu edildi.