Engelli tutukluya ceza yağdı

Haber Merkezi

57 yaşındaki Hasan Aşa, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla 2013 yılında tutuklandı. Aşa, tahliye edildikten sonra aynı gerekçelerle 2015 yılında yeniden tutuklandı ve 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutulan Aşa, yüzde 91 oranında engelli. 2022'de ceza infaz süresini tamamladı ve tahliye edilmesi gerekiyordu. Ancak cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla tahliyesi sürekli 6'şar ay ertelendi. Aşa hakkında diyaliz tedavisi sırasında gardiyanlarla yaşadığı sorunlar nedeniyle 15 ayrı dava açıldı. Davalarda cezalar verildi.