Engelli tutukluya engeli yok raporu

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve daha önce yüzde 74 engelli raporu alan Emre Erdem’e tutukluluk değerlendirilmesi için sevk edildiği hastanede bu kez engeli yok raporu verildi.

Erdem, "Şişirip pişirdikleri ‘hasta tutsaklar düzenlemesi’ işte tam olarak bu. Verilen sağlık kurulu raporları bilimsel değil ve çelişkilerle dolu" dedi.

Ülkedeki en sorunlu yerlerden olan hapishanelerde yaşanan ihlallere her gün bir yenisi ekleniyor. Hapishanelerde kalan hasta tutuklular da tahliye edilmeyi bekliyor. İnsan Hakları Derneği’nin verilerine göre hapishanelerde 161’i kadın ve 1251’i erkek olmak üzere en az 1412 hasta mahpus bulunuyor. 335 mahpusun durumu ağırken, bunlardan 230’u tek başına yaşamını devam ettiremiyor ve 105’inin de desteğe ihtiyacı bulunuyor. 188 mahpusun ise hastalıkları nedeniyle sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve daha önce yüzde 64, 71 ve 74 olmak üzere 3 adet engel raporu alan Emre Erdem de hasta tutsaklar listesinde yer alıyor. Adalet Bakanlığı’nın hasta tutuklular düzenlemesi kapsamında değerlendirilmek üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Erdem’e 9 Eylül 2025 tarihinde rapor çıkartıldı. 29 Eylül’de kendisine tebliğ edilen raporda Erdem’in herhangi bir engellilik durumu olmadığı belirtildi. Erdem’in cezaevinde kalmasında bir sakınca olmadığı kaydedildi.

ENGELLİ MAAŞI ALIYORUM!

Yaşadıklarını BirGün’e gönderdiği mektubunda anlatan Erdem, "Beklediğim gibi konutta infaz talebim reddedildi. Onlarca ağır hasta tutuklu arkadaşın da talebi reddedildiği için şaşırmadım. Engelliliğime neden olan rahatsızlıkların bulguları da belirtilmiş ama bu bulgulara rağmen karar bölümünde ‘engellilik hali yok’ diye yazılmış. Sırf bu haktan yararlandırılmamam için engelliliğim bile rapordan çıkartılmış. Oysa rapordaki bulguların puan oranı toplandığında yüzde 70 civarına tekamül ediyor. Ayrıca deyim yerindeyse tescilli bir engelleyim ve 4 bin 200 TL engelli maaşı bile alıyorum" dedi.

Verilen sağlık kurulu raporunun bilimsellikten uzak olduğunu öne süren Erdem, "Rapor çelişkilerle dolu. Engelli olmam bile belirtilmiyor. Şişip pişirdikleri ‘hasta tutsaklar düzenlemesi" işte bu. Zaten bildiğim çok sayıda ağır hasta arkadaş için de hep aynı kararlar veriliyor. Amacım asla ‘neden beni tahliye etmiyorlar’ diye sormak değil. Sadece bu absürtlüğü ve kasıtlı yaklaşımı ifşat etmektir" ifadelerini kullandı.