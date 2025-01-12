Engelli vatandaşlara özel "Bale Dünyası" gösterisi sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile Sesli Betimleme Derneği işbirliğiyle, engelli bireylere özel "Bale Dünyası" gösterisi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda izleyicilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hazırlanan gösteri, sesli betimleme ve işaret diliyle sunuldu.

Sanatın toplumun her kesimi için erişilebilir olması gerektiği anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında erişilebilir bir salonla işitsel, bedensel ve görme engelli katılımcıların izleyebileceği ve keyif alabileceği bir ortam hazırlandı.

Sahnedeki hareketler, mimikler ve atmosferin detayları kulaklıklar aracılığıyla Emine Kolivar'ın sesli, Türkiye Sağırlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Şen'in de işaret dili anlatımıyla izleyicilere ulaştırıldı.

İzleyicilerin bağımsız olarak buraya gelmesini sağlamak amacıyla Kadıköy Meydanı'ndan Süreyya Operası'na kadar körcül tarif hazırlandı, salon içine de kılavuz yollar eklendi.

"14. Louis" döneminin canlandırmasıyla başlayan gösteride, "Fındıkkıran", "Uyuyan Güzel", İDOB Çocuk Balesinden küçük balerinlerin yer aldığı "Kuğu Gölü", "Le Corsaire Pas De Deux", "Kuğunun Ölümü", "Don Kişot Pas De Deux" ve "Karagöz-Hacivat" eserlerinden kesitler sahneye taşındı.