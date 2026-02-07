Engelli yurttaşlardan huzurevlerine çevirmen çağrısı: "Bizi anlayacak kimse yok"

İzmir’deki “Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı”nı ziyaret eden işitme ve konuşma engelli vatandaşlar, stantları gezerek modern bakım yöntemlerini inceledi. Huzurevleri ve sağlıklı yaşam merkezlerinde yaşadıkları iletişim sorunlarını dile getiren yurttaşlar, “Türkiye’deki huzurevlerinde en büyük eksiklik uzman çevirmen yokluğu” dedi.

"İLETİŞİM DUVARLARI YAŞAMI EKSİK KILIYOR"

Yurttaşlar, işaret dili aracılığıyla duygularını paylaşarak fuardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ancak huzurevlerinde çevirmen bulunmadığı için iletişim kurmakta zorlandıklarını belirterek, “İnsanlarla sadece dudak okuyarak, ne dediklerini tahmin ederek iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu çok yorucu ve eksik bir yaşam. Bizim de neye ihtiyacımız olduğunu anlatmamız lazım ama bizi anlayacak kimse yok” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDAKİ MODELLER ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Grup, Türkiye’deki bakım modelinin sosyal açıdan zayıf kaldığını belirterek Almanya’daki sistemi örnek gösterdi. Yurt dışında işitme engelliler için özel olarak tasarlanmış, sosyal ve kültürel faaliyetlerin ön planda olduğu merkezlerin bulunduğunu hatırlatan yurttaşlar, “Aşçılıktan pastacılığa kadar kursların olduğu, çevirmenlerin her an yanınızda bulunduğu huzurevleri var. Türkiye’de de bu eksiklikler tamamlanabilir” dedi.

EKONOMİK ENGELLER ERİŞİMİ KISITLIYOR

Grup, iletişim engellerinin yanı sıra ekonomik bariyerlere de değindi. Mevcut piyasa şartlarında talep edilen aylık huzurevi ödemelerinin çok yüksek olduğunu ifade eden yaşlılar, maddi ve manevi yetersizlikler nedeniyle birçok yaşlı yurttaşın konaklama imkanından mahrum kaldığını belirtti.