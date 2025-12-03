Engelliler Günü'nden bir gün önce şiddet: Tekerlekli sandalyeli kişiyi darp ettiler
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bin bir zorlukla yaşayan o engellilerden biri dün Esenyurt'ta 3 kişi tarafından darp edildi.
İstanbul Esenyurt'ta 3 kişi otoparkta tartıştıkları, tekerlekli sandalyeli kişiyi yere düşürüp darp etti.
Olay, dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle tekerlekli sandalyedeki kişi ile 3 kişiden oluşan grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler, tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi yere düşürerek saldırdı. Saldırganlar olayın ardından otoparktan uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardım etti.
