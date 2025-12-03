Giriş / Abone Ol
Engelliler Günü'nden bir gün önce şiddet: Tekerlekli sandalyeli kişiyi darp ettiler

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bin bir zorlukla yaşayan o engellilerden biri dün Esenyurt'ta 3 kişi tarafından darp edildi.

  • 03.12.2025 15:46
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

İstanbul Esenyurt'ta 3 kişi otoparkta tartıştıkları, tekerlekli sandalyeli kişiyi yere düşürüp darp etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle tekerlekli sandalyedeki kişi ile 3 kişiden oluşan grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler, tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi yere düşürerek saldırdı. Saldırganlar olayın ardından otoparktan uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardım etti.

