Engelliler Günü'nden bir gün önce şiddet: Tekerlekli sandalyeli kişiyi darp ettiler

İstanbul Esenyurt'ta 3 kişi otoparkta tartıştıkları, tekerlekli sandalyeli kişiyi yere düşürüp darp etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle tekerlekli sandalyedeki kişi ile 3 kişiden oluşan grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler, tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi yere düşürerek saldırdı. Saldırganlar olayın ardından otoparktan uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardım etti.